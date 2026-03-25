Dans ce dixième numéro : La genèse du mythique album de l'Etoile mystérieuse à partir de 1942 Des explications sur l'origine des décors et le souci documentaire d'Hergé : par exemple, l'observatoire dans l'album qui est une reproduction de l'observatoire royal de Bruxelles Des explications sur le contexte historique de l'album : Hergé dit s'être inspiré du contexte de la course au progrès dans les années 40. Des anecdotes passionnantes : par exemple, des explications sur les deux inspirateurs d'Hergé pour l'album : Jacques Van Melkebeke (journaliste, écrivain et critique d'art) et Bernard Heuvelmans, dont Hergé apprécie la fantaisie et la curiosité scientifique. L'Etoile mystérieuse qui laisse une large place au fantastique : araignées géantes, pommes et champignons qui grandissent à vue d'oeil... Un album qui fait date : il est premier à paraître entièrement en quadrichromie