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#Bande dessinée

L'Etoile mystérieuse

Philippe Goddin, Dominique Maricq

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Dans ce dixième numéro : La genèse du mythique album de l'Etoile mystérieuse à partir de 1942 Des explications sur l'origine des décors et le souci documentaire d'Hergé : par exemple, l'observatoire dans l'album qui est une reproduction de l'observatoire royal de Bruxelles Des explications sur le contexte historique de l'album : Hergé dit s'être inspiré du contexte de la course au progrès dans les années 40. Des anecdotes passionnantes : par exemple, des explications sur les deux inspirateurs d'Hergé pour l'album : Jacques Van Melkebeke (journaliste, écrivain et critique d'art) et Bernard Heuvelmans, dont Hergé apprécie la fantaisie et la curiosité scientifique. L'Etoile mystérieuse qui laisse une large place au fantastique : araignées géantes, pommes et champignons qui grandissent à vue d'oeil... Un album qui fait date : il est premier à paraître entièrement en quadrichromie

Par Philippe Goddin, Dominique Maricq
Chez Editions Prisma

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Auteur

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire de la BD

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L'Etoile mystérieuse

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Paru le 29/04/2026

112 pages

Editions Prisma

19,95 €

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Scannez le code barre 9782810443482
9782810443482
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