Ochibi et ses amis Tome 2

Ochibi savoure chaque instant que lui offre la vie. En compagnie de ses amis Kézako et Croquemiche, il ne s'ennuie jamais ! Quel plaisir de les retrouver dans ce deuxième volume pour de nouvelles aventures ! Entre observations de la faune et de la flore, moments de poésie et de partage, nos facétieux petits compagnons savourent tous les plaisirs de la vie, avec humour, bonne humeur et de tendres instants de gourmandise. Cette série en couleur adaptée en dessin animé a tous les atouts pour émerveiller et faire battre le coeur des petits comme des grands.