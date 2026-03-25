Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

The last one

Rachel Howzell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kai se réveille seule au coeur d'une forêt qu'elle ne reconnaît pas, dans un royaume ravagé par la maladie et hanté de créatures venues d'ailleurs. Elle ne se souvient ni de son passé ni de la personne qu'elle était. Pourtant, une certitude s'impose à elle avec une force inexplicable : si elle n'atteint pas la Mer de Devour, ce monde sombrera définitivement... Lorsqu'elle croise la route de Jadon, un forgeron aussi charmant qu'énigmatique, doté d'une force presque surnaturelle, elle accepte son aide. A ses côtés, et accompagnée de nouveaux alliés, Kai découvre un pays où la nature semble répondre à sa présence... et où certains la reconnaissent comme si elle n'était pas qu'une étrangère. Plus Kai approche de la vérité, plus les dangers se resserrent. Car à Vinevridth, les apparences sont trompeuses : les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit, les dieux ne sont pas toujours bienveillants... et Kai elle-même pourrait être bien plus qu'une simple inconnue.

Par Rachel Howzell
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Rachel Howzell

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The last one par Rachel Howzell

Commenter ce livre

 

The last one

Rachel Howzell

Paru le 25/03/2026

352 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755677973
9782755677973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.