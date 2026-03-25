The last one

Kai se réveille seule au coeur d'une forêt qu'elle ne reconnaît pas, dans un royaume ravagé par la maladie et hanté de créatures venues d'ailleurs. Elle ne se souvient ni de son passé ni de la personne qu'elle était. Pourtant, une certitude s'impose à elle avec une force inexplicable : si elle n'atteint pas la Mer de Devour, ce monde sombrera définitivement... Lorsqu'elle croise la route de Jadon, un forgeron aussi charmant qu'énigmatique, doté d'une force presque surnaturelle, elle accepte son aide. A ses côtés, et accompagnée de nouveaux alliés, Kai découvre un pays où la nature semble répondre à sa présence... et où certains la reconnaissent comme si elle n'était pas qu'une étrangère. Plus Kai approche de la vérité, plus les dangers se resserrent. Car à Vinevridth, les apparences sont trompeuses : les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit, les dieux ne sont pas toujours bienveillants... et Kai elle-même pourrait être bien plus qu'une simple inconnue.