Le goût des forêts

De nature discrète et solitaire, Evelyne travaille comme agent d'accueil au musée d'Art contemporain de Vitrysur-Seine. Un jour, dans un geste impulsif, elle jette une oeuvre par la fenêtre, mettant ainsi fin à douze années de carrière. Ce licenciement accentue son isolement. Alors qu'elle sombre dans la dépression, un appel inattendu vient bouleverser sa vie : un notaire lui annonce qu'elle hérite d'une forêt en Normandie. Poussée par Valentina, sa chaleureuse voisine, Evelyne quitte la ville pour s'enfoncer dans les bois. Là, au coeur des clairières et au milieu des feuilles bruissantes, elle découvre un monde insoupçonné, la cueillette, les traces d'animaux, la patience du vivant. Dans le silence de la forêt, Evelyne pourrait bien trouver le terreau d'une nouvelle naissance.