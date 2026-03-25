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#Roman francophone

Le goût des forêts

Géraldine Lemaître Renault, Géraldine Lemaitre-Renault

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De nature discrète et solitaire, Evelyne travaille comme agent d'accueil au musée d'Art contemporain de Vitrysur-Seine. Un jour, dans un geste impulsif, elle jette une oeuvre par la fenêtre, mettant ainsi fin à douze années de carrière. Ce licenciement accentue son isolement. Alors qu'elle sombre dans la dépression, un appel inattendu vient bouleverser sa vie : un notaire lui annonce qu'elle hérite d'une forêt en Normandie. Poussée par Valentina, sa chaleureuse voisine, Evelyne quitte la ville pour s'enfoncer dans les bois. Là, au coeur des clairières et au milieu des feuilles bruissantes, elle découvre un monde insoupçonné, la cueillette, les traces d'animaux, la patience du vivant. Dans le silence de la forêt, Evelyne pourrait bien trouver le terreau d'une nouvelle naissance.

Par Géraldine Lemaître Renault, Géraldine Lemaitre-Renault
Chez Maison Pop

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Auteur

Géraldine Lemaître Renault, Géraldine Lemaitre-Renault

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

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Le goût des forêts

Géraldine Lemaître Renault, Géraldine Lemaitre-Renault

Paru le 25/03/2026

238 pages

Maison Pop

19,95 €

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