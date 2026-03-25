Le cabinet des illusions

Venise, 1907. D'étranges incidents viennent perturber les répétitions de Chung Ling Soo, le légendaire magicien chinois. Dans les coulisses du Teatro Rossini, des ombres sans visage rôdent, les murs semblent respirer, murmurer et la scène réclamer le sang des intrus. Pour Paolo, le vieux gardien, il n'y a aucun doute : le Fantôme de l'Opéra est de retour ! Alors, quand les cadavres commencent à s'accumuler, Chung Ling Soo disparaît... et William Ellsworth Robinson, maître de l'illusion et stratège hors pair, se révèle. Face à lui, un ennemi insaisissable, un sorcier invisible qui transforme le théâtre en piège vivant. L'heure n'est plus au spectacle, c'est à un duel à mort que vont se livrer les deux adversaires. Dans une Venise noyée de brume, où chaque masque peut dissimuler un monstre, William Elworth Robinson devra affronter bien plus qu'un fantôme... et percer un secret capable de le détruire.