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Le cabinet des illusions

Jean-Luc Bizien

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Venise, 1907. D'étranges incidents viennent perturber les répétitions de Chung Ling Soo, le légendaire magicien chinois. Dans les coulisses du Teatro Rossini, des ombres sans visage rôdent, les murs semblent respirer, murmurer et la scène réclamer le sang des intrus. Pour Paolo, le vieux gardien, il n'y a aucun doute : le Fantôme de l'Opéra est de retour ! Alors, quand les cadavres commencent à s'accumuler, Chung Ling Soo disparaît... et William Ellsworth Robinson, maître de l'illusion et stratège hors pair, se révèle. Face à lui, un ennemi insaisissable, un sorcier invisible qui transforme le théâtre en piège vivant. L'heure n'est plus au spectacle, c'est à un duel à mort que vont se livrer les deux adversaires. Dans une Venise noyée de brume, où chaque masque peut dissimuler un monstre, William Elworth Robinson devra affronter bien plus qu'un fantôme... et percer un secret capable de le détruire.

Par Jean-Luc Bizien
Chez Maison Pop

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Auteur

Jean-Luc Bizien

Editeur

Maison Pop

Genre

Policiers historiques

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Le cabinet des illusions

Jean-Luc Bizien

Paru le 25/03/2026

384 pages

Maison Pop

19,95 €

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Scannez le code barre 9782488201551
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