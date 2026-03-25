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La question pascalienne

François Galichet

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"Pourquoi suis-je ici plutôt que là, à présent plutôt que lors ? Qui m'y a mis ? " A la question pascalienne, François Galichet fait écho : "Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je moi et non un autre ? " C'est parce que, répond-il dans ce livre, je ne m'accommode pas d'une existence seulement factuelle, je suis habité d'une exigence normative. L'homme est un animal normatif : du simple fait qu'il existe, il exige, il définit ce qui doit être. L'ouvrage se donne pour enjeu de dégager les sens multiples, les ambiguïtés et les paradoxes de ce qui caractérise l'homme et son identité. Que signifie "être soi" dans un monde où je peux changer désormais non seulement de condition sociale, mais aussi de caractéristiques biologiques, de sexe, etc. ? L'évidence de l'arbitraire de l'incarnation est la question pascalienne même. Des questions fondamentales, des problèmes délicats et des polémiques parfois brûlantes sont traités ici de façon très personnelle, en mobilisant avec brio la littérature, le cinéma et la philosophie.

Par François Galichet
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

François Galichet

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Pascal

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La question pascalienne

François Galichet

Paru le 25/03/2026

253 pages

Editions Odile Jacob

24,90 €

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