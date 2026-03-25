Violaine la vipère raconte des mensonges

Violaine la vipère n'aime pas le gratin de brocolis, ni ramper sous la pluie. Elle aime glisser dans les herbes folles et lire tranquillement, au bord de l'étang, des récits d'aventures. Mais ce que Violaine adore plus que tout au monde, c'est être au centre de l'attention... Alors, elle s'invente des histoires, juste pour qu'on l'écoute. Un peu, beaucoup, passionnément... à la folie ! Réussira-t-elle à ne plus raconter de mensonges ? Dans la Forêt des Amis, chacun a ses goûts, son tempérament et ses petites manies. Tout le monde est différent... et c'est parfait comme ça ! - Des histoires tendres et inclusives avec une version audio lue par l'autrice. - Des conseils et outils pédagogiques prodigués par Véronique Maciejak, ancienne journaliste, coach parental, sophrologue et autrice à succès, à retrouver à la fin de chaque album.