Depuis ses quinze ans, Guy n'a qu'une idée en tête : partir à l'aventure ! La découverte du scoutisme a creusé en lui un insatiable appétit d'exploration et une joie de vivre contagieuse. Et cela tombe bien, car dans ces années 1930, l'heure est aux grandes courses autour du monde. Guy va vite trouver comment allier son énergie et son talent d'écrivain. Des chemins creux du Périgord aux îles du Pacifique, en passant par Los Angeles et la jungle birmane, l'aventure est aussi celle de l'amitié... Vers quel ultime défi son amour du service le conduira-t-il ? La biographie d'un jeune rayonnant, curieux et attachant : un aventurier au coeur pur ! Rémi Scholtz signe son deuxième livre, après un premier ouvrage sur le scoutisme. Pour cet ancien routier et chef, qui a mené des raids à travers plusieurs pays, écrire sur l'incontournable Guy de Larigaudie est un bon moyen de transmettre ce qu'il a reçu.