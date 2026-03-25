Marie Curie

Paris, 1891. Lorsqu'elle quitte sa Pologne natale pour s'inscrire aux cours de la Sorbonne, Marie n'a qu'une soif : étudier la science. Sa persévérance et sa curiosité la mènent bientôt vers d'extraordinaires découvertes sur la radioactivité, aidée de son mari Pierre Curie. Sans se douter des difficultés qui l'attendent, entre vie de famille et travail acharné, amour de la liberté et désir de la connaissance, Marie décide de mener ses recherches envers et contre tout. Pourra-t-elle atteindre son rêve ? Une plongée dans le monde des sciences et dans la vie d'une femme passionnée, l'une des plus grandes chercheuses de son temps ! Professeur d'allemand et maman de quatre enfants, Isabelle Stock écrit de nombreux romans jeunesse à succès, dédiés aux aventures scoutes, aux biographies de saints ou à l'univers du patinage.