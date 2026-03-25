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#Bande dessinée jeunesse

Marie Curie

Isabelle Stock

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Paris, 1891. Lorsqu'elle quitte sa Pologne natale pour s'inscrire aux cours de la Sorbonne, Marie n'a qu'une soif : étudier la science. Sa persévérance et sa curiosité la mènent bientôt vers d'extraordinaires découvertes sur la radioactivité, aidée de son mari Pierre Curie. Sans se douter des difficultés qui l'attendent, entre vie de famille et travail acharné, amour de la liberté et désir de la connaissance, Marie décide de mener ses recherches envers et contre tout. Pourra-t-elle atteindre son rêve ? Une plongée dans le monde des sciences et dans la vie d'une femme passionnée, l'une des plus grandes chercheuses de son temps ! Professeur d'allemand et maman de quatre enfants, Isabelle Stock écrit de nombreux romans jeunesse à succès, dédiés aux aventures scoutes, aux biographies de saints ou à l'univers du patinage.

Par Isabelle Stock
Chez Plein Vent

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Auteur

Isabelle Stock

Editeur

Plein Vent

Genre

Romans, témoignages & Co

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Marie Curie

Isabelle Stock

Paru le 25/03/2026

230 pages

Plein Vent

14,90 €

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Scannez le code barre 9782384881567
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