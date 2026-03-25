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Le Secret de Nostradamus

Pierre Vincenti-piobb, P. V. Piobb

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Publié pour la première fois au début du xxe siècle, Le Secret de Nostradamus est un ouvrage fascinant dans lequel l'érudit Piobb explore les arcanes des prophéties du célèbre visionnaire. A travers une lecture ésotérique et historique, il dévoile les clés d'un langage codé, les influences astrologiques et les mystères d'une pensée hermétique qui continue de nourrir les imaginaires. Cette réédition s'inscrit dans une démarche de valorisation des textes majeurs de la tradition ésotérique. En redonnant vie à ce classique oublié, elle permet à une nouvelle génération de lecteurs de découvrir une interprétation singulière et érudite des visions de Nostradamus. Un livre pour comprendre ce que le prophète a vraiment voulu dire... et pourquoi ses paroles résonnent encore aujourd'hui.

Par Pierre Vincenti-piobb, P. V. Piobb
Chez Alliance Magique

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Auteur

Pierre Vincenti-piobb, P. V. Piobb

Editeur

Alliance Magique

Genre

Nostradamus

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Le Secret de Nostradamus

Pierre Vincenti-piobb, P. V. Piobb

Paru le 25/03/2026

288 pages

Alliance Magique

21,90 €

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