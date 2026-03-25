Diplomatie Clandestine

Une plongée inédite au coeur des services secrets français Afghanistan, 2010. Raphaël, officier de renseignement français, débarque à Kaboul pour recruter des sources, dans un contexte où les attentats se multiplient. A son arrivée, sa première mission est de rompre le contact avec une source jugée peu fiable : Aramis, un ancien douanier afghan. Ce dernier ne semble fournir que des informations sans grand intérêt, et ce depuis trop longtemps. Mais au moment de la rupture, Aramis abat une dernière carte. Il annonce qu'un attentat suicide se prépare. Le Goethe-Institut à Kaboul est visé. Ce renseignement viendrait d'un ancien indicateur : Omar, qu'Aramis présente comme un membre de l'état-major opérationnel des Talibans, réfugié au Pakistan voisin ! Se forme alors, un triangle clandestin au coeur du renseignement : l'officier traitant, la source et la cible. Car dès lors le fantomatique Omar devient pour Raphaël un objectif prioritaire de recrutement qu'il va tenter d'aller cueillir là où il devrait se trouver, de l'autre côté de la frontière : au Pakistan. Mais dans un contexte où on ne peut se fier à personne et où plus rien n'est stable, une question se pose : qui, dans ce triangle, manipule qui ? Fort de son expérience des milieux diplomatiques en zones de crise, Hubert Maury puise dans ses souvenirs pour bâtir ici une fiction d'espionnage à l'implacable authenticité. Après Dissident Club, il nous offre une plongée immersive et inédite dans le quotidien d'un officier traitant confronté aux enjeux du recrutement d'un agent secret au profit d'un service spécial. Entre roman d'espionnage et témoignage d'une réalité humaine et géopolitique, l'album nous entraîne sur les routes afghanes au coeur de l'action diplomatique où trahisons, jeu de dupes et manipulations peuvent vous être fatals.