Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Diplomatie Clandestine

Hubert Maury

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée inédite au coeur des services secrets français Afghanistan, 2010. Raphaël, officier de renseignement français, débarque à Kaboul pour recruter des sources, dans un contexte où les attentats se multiplient. A son arrivée, sa première mission est de rompre le contact avec une source jugée peu fiable : Aramis, un ancien douanier afghan. Ce dernier ne semble fournir que des informations sans grand intérêt, et ce depuis trop longtemps. Mais au moment de la rupture, Aramis abat une dernière carte. Il annonce qu'un attentat suicide se prépare. Le Goethe-Institut à Kaboul est visé. Ce renseignement viendrait d'un ancien indicateur : Omar, qu'Aramis présente comme un membre de l'état-major opérationnel des Talibans, réfugié au Pakistan voisin ! Se forme alors, un triangle clandestin au coeur du renseignement : l'officier traitant, la source et la cible. Car dès lors le fantomatique Omar devient pour Raphaël un objectif prioritaire de recrutement qu'il va tenter d'aller cueillir là où il devrait se trouver, de l'autre côté de la frontière : au Pakistan. Mais dans un contexte où on ne peut se fier à personne et où plus rien n'est stable, une question se pose : qui, dans ce triangle, manipule qui ? Fort de son expérience des milieux diplomatiques en zones de crise, Hubert Maury puise dans ses souvenirs pour bâtir ici une fiction d'espionnage à l'implacable authenticité. Après Dissident Club, il nous offre une plongée immersive et inédite dans le quotidien d'un officier traitant confronté aux enjeux du recrutement d'un agent secret au profit d'un service spécial. Entre roman d'espionnage et témoignage d'une réalité humaine et géopolitique, l'album nous entraîne sur les routes afghanes au coeur de l'action diplomatique où trahisons, jeu de dupes et manipulations peuvent vous être fatals.

Par Hubert Maury
Chez Glénat

|

Auteur

Hubert Maury

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Diplomatie Clandestine par Hubert Maury

Commenter ce livre

 

Diplomatie Clandestine

Hubert Maury

Paru le 25/03/2026

252 pages

Glénat

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344058763
9782344058763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.