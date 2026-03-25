Lumir et Micocouli

Micocouli est une vraie tête de linotte et perd tout : sa liste de courses, ses clés, son panier et sa bonne humeur... Heureusement, Lumir est avec elle pour l'aider à retrouver ses affaires, mais un jour, c'est le doudou de Lumir qui disparaît... Heureusement, un doudou perdu et ce sont dix amis retrouvés ! Avec beaucoup de charme, d'humour et de singularité, Marie Boisson aborde les petits oublis et les grandes émotions du quotidien des enfants (et des parents ! ). Une belle histoire d'amitié, où chacun apprend à accepter les failles de l'autre... et les siennes. Marie Boisson a remporté la Pépite d'Or du roman graphique au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2024.