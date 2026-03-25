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#Album jeunesse

Lumir et Micocouli

Marie Boisson

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Micocouli est une vraie tête de linotte et perd tout : sa liste de courses, ses clés, son panier et sa bonne humeur... Heureusement, Lumir est avec elle pour l'aider à retrouver ses affaires, mais un jour, c'est le doudou de Lumir qui disparaît... Heureusement, un doudou perdu et ce sont dix amis retrouvés ! Avec beaucoup de charme, d'humour et de singularité, Marie Boisson aborde les petits oublis et les grandes émotions du quotidien des enfants (et des parents ! ). Une belle histoire d'amitié, où chacun apprend à accepter les failles de l'autre... et les siennes. Marie Boisson a remporté la Pépite d'Or du roman graphique au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2024.

Par Marie Boisson
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Marie Boisson

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Lumir et Micocouli

Marie Boisson

Paru le 25/03/2026

56 pages

Actes Sud Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782330217648
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