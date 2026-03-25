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#Roman francophone

Les vérités parallèles

Marie Mangez

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La vie d'Arnaud Daguerre est parfaite. Le petit garçon modèle - quoique un peu lunaire - est devenu un mari irréprochable - quoique un peu distrait -, puis un papa attentionné - quoique un peu absent. Surtout, Arnaud a accompli son rêve d'enfant : il est aujourd'hui grand reporter au Miroir, le célèbre hebdomadaire. Ses reportages sont admirés, récompensés, même, par la distinction suprême, le prestigieux prix Albert-Londres. Pourtant, Arnaud vit un enfer quotidien. Sa timidité et son manque d'assurance le paralysent face à tous ces gens qu'il doit contacter, rencontrer, interviewer pour faire son métier. Alors il est tenté d'ouvrir la boîte de Pandore : faire appel à son imagination. Si quelques arrangements avec la vérité permettent d'accrocher le lecteur et, accessoirement, de faire monter le tirage du journal, est-ce si grave ?

Par Marie Mangez
Chez J'ai lu

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Auteur

Marie Mangez

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Les vérités parallèles

Marie Mangez

Paru le 25/03/2026

288 pages

J'ai lu

8,40 €

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