Les vérités parallèles

La vie d'Arnaud Daguerre est parfaite. Le petit garçon modèle - quoique un peu lunaire - est devenu un mari irréprochable - quoique un peu distrait -, puis un papa attentionné - quoique un peu absent. Surtout, Arnaud a accompli son rêve d'enfant : il est aujourd'hui grand reporter au Miroir, le célèbre hebdomadaire. Ses reportages sont admirés, récompensés, même, par la distinction suprême, le prestigieux prix Albert-Londres. Pourtant, Arnaud vit un enfer quotidien. Sa timidité et son manque d'assurance le paralysent face à tous ces gens qu'il doit contacter, rencontrer, interviewer pour faire son métier. Alors il est tenté d'ouvrir la boîte de Pandore : faire appel à son imagination. Si quelques arrangements avec la vérité permettent d'accrocher le lecteur et, accessoirement, de faire monter le tirage du journal, est-ce si grave ?