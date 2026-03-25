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#Roman francophone

Intempéries

Rosamond Lehmann

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Londres, 1930. Dix ans après le bal chez les Spencer, Olivia Curtis, l'héroïne de L'Invitation à la valse, a mûri. Désormais séparée d'Ivor, un homme qu'elle a épousé par erreur, elle rentre chez ses parents. C'est ainsi qu'elle retrouve par hasard Rollo Spencer, son premier amour. Ils ne se sont pas vus depuis des années... Publié pour la première fois en 1936, Intempéries a traversé les âges. Roman culte, il a fait de son autrice une référence féministe. Rosamond Lehmann y décrit avec tendresse et honnêteté les affres d'une liaison adultère et, surtout, le courage qu'il faut parfois aux femmes pour affirmer leur indépendance et accéder à la vérité de leur existence. Extrêmement moderne dans ses propos, l'autrice multiplie les points de vue, joue du monologue intérieur avec subtilité. Par la radicalité de ses jugements, elle défie un monde bourgeois faussement respectable qui n'a guère changé depuis les années 1930. Christine Ferniot, Télérama. Traduit de l'anglais par Jean Talva.

Par Rosamond Lehmann
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Rosamond Lehmann

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Intempéries

Rosamond Lehmann trad. Jean Talva, Maxime Berrée

Paru le 25/03/2026

640 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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