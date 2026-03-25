Enzo Brown

Enzo est nouveau au collège et ne rêve que d'une chose : jouer au basket-ball. Mais dans la cour de récréation, il semble bien seul. Le problème ? Le terrain avec des paniers est constamment squatté par les joueurs de foot, bien décidés à ne céder aucun centimètre. Mais Enzo n'est pas du genre à baisser les bras. Il se lance dans une mission : rassembler une équipe soudée, prête à affronter les footballeurs sur leur propre terrain. Les règles de la cour de récréation sont sur le point de changer.