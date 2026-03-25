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#Roman jeunesse

Enzo Brown

Pablo Lolaso, David Garrido

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Enzo est nouveau au collège et ne rêve que d'une chose : jouer au basket-ball. Mais dans la cour de récréation, il semble bien seul. Le problème ? Le terrain avec des paniers est constamment squatté par les joueurs de foot, bien décidés à ne céder aucun centimètre. Mais Enzo n'est pas du genre à baisser les bras. Il se lance dans une mission : rassembler une équipe soudée, prête à affronter les footballeurs sur leur propre terrain. Les règles de la cour de récréation sont sur le point de changer.

Par Pablo Lolaso, David Garrido
Chez Larousse

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Auteur

Pablo Lolaso, David Garrido

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Enzo Brown

Pablo Lolaso, David Garrido

Paru le 25/03/2026

192 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036089488
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