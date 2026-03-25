Troublemaker Tome 1

Patienter. C'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves. Un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place, et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargnée cette nuit-là. Shayn, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations. Mais June n'a pas l'intention de céder. Car si Shayn est déterminé à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens.