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Eat Marseille

Annabelle Schachmes, Zerah Ezéchiel

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Parce qu'une ville se découvre à travers sa scène culinaire et ceux qui la font vivre, ce guide réunit les meilleurs endroits pour bien manger. Des incontournables aux nouvelles pépites : voici la crème de la crème des adresses marseillaises. Marseille rebat les cartes de la gastronomie française. Longtemps résumée à la pizza ou à la soupe de poisson, elle s'impose désormais comme un laboratoire vivant où se rencontrent cuisines populaires, tables d'auteur, influences du monde entier et produits d'une Méditerranée vibrante. Une scène foisonnante portée par des chefs, artisans et passionnés que l'auteur a rencontrés au fil de ses explorations. Marseillais et vivant à Marseille, Ezéchiel Zérah a sélectionné près de 200 adresses soigneusement testées et validées : bistrots de quartier, pizzerias, bars où prendre l'apéro, tables les pieds dans l'eau, épiceries authentiques de Noailles, coffee shops et bien plus encore. Au-delà des lieux, il met aussi en lumière des expériences gourmandes qui racontent la ville autrement. En sillonnant la ville, des institutions de chaque quartier aux nouvelles pépites à découvrir avant tout le monde, l'auteur révèle une scène culinaire en mouvement, libre et métissée. Autant d'adresses - et de rencontres - pour explorer, assiette après assiette, une ville qui se raconte par sa diversité, son énergie et son goût du partage.

Par Annabelle Schachmes, Zerah Ezéchiel
Chez Hachette

|

Auteur

Annabelle Schachmes, Zerah Ezéchiel

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Eat Marseille

Annabelle Schachmes, Zerah Ezéchiel

Paru le 25/03/2026

191 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017324768
9782017324768
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