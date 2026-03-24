Edité par Sergio Asensio, Espagne, ROLEX The Ultimate Collection, Limited Edition est un livre de luxe illustré qui rend hommage à la grandeur et à l'héritage de la marque horlogère la plus emblématique de Suisse. Conçu comme un coffee table book d'exception, cette édition limitée dévoile, à travers des images saisissantes et des textes raffinés, l'histoire de Rolex, depuis la vision fondatrice de Hans Wilsdorf jusqu'à son statut universel de symbole de précision, d'innovation et d'élégance intemporelle. Chaque chapitre offre un voyage exclusif au coeur des piliers qui définissent l'ADN de la maison : l'artisanat irréprochable de ses ateliers, les avancées techniques révolutionnaires, sa présence dans les environnements les plus extrêmes du globe ainsi que ses liens profonds avec le sport, les arts et l'exploration. Photographies inédites, portraits de personnalités iconiques et récit captivant invitent le lecteur à pénétrer dans l'univers de la couronne, révélant non seulement des garde-temps, mais aussi une philosophie unique devenue légende.