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L'Inconnu d'Aix

Alexandre Glikine

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Un homme confie à son journal intime les étranges phénomènes qui s'emparent de lui. En écoutant un morceau de musique de Jean-Baptiste Miroglio, un obscur compositeur italien du XVIIe siècle, il voit soudain avec intensité du jaune et du vert. Intrigué par la correspondance des notes et des couleurs, il enquête sur l'identité de ce Miroglio, pour percer le mystère. Le secret résiderait-il dans un traité de musique disparu ? Cette recherche l'emmène de la Provence à l'Italie, de Londres à Amsterdam, à la poursuite d'anciennes partitions. Au cours de ses périples, il est la proie de visions qui se superposent à ses perceptions colorées : le voici claveciniste du XVIIe siècle, attiré et tétanisé par l'amour d'un chevalier qui l'introduit dans sa maison et dans sa vie. Au terme du voyage, l'homme se révèle à lui-même.

Par Alexandre Glikine
Chez Presses Inverses

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Auteur

Alexandre Glikine

Editeur

Presses Inverses

Genre

Littérature française

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L'Inconnu d'Aix

Alexandre Glikine

Paru le 24/03/2026

176 pages

Presses Inverses

19,00 €

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