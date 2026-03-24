N'habite pas à l'adresse indiquée

Léon Herszkovitch, star déchue du Barreau, accepte un dossier improbable : déposer une plainte contre Dieu, au nom d'une mystérieuse cliente. Contre toute attente, la plainte n'est pas classée sans suite et, très vite, l'affaire "dégénère" en procès du siècle. Médias en transe, experts autoproclamés, croyants exaltés, sceptiques sarcastiques et opportunistes de tous bords transforment ce qui devait être un procès en un véritable cirque planétaire. La cour d'assises devient alors le miroir déformant de notre époque : une société avide de spectacle, où la quête de vérité s'efface derrière le vacarme médiatique, où la justice oscille entre solennité et grotesque. Entre satire judiciaire et fable absurde, ce roman mordant interroge nos certitudes avec ironie et cruauté. Car derrière l'impossible question - que se passe-t-il quand l'humanité prétend juger l'invisible ? - se dessine une critique acerbe de nos institutions, de notre rapport à la foi, et d'un monde moderne qui confond justice et show télévisé.