Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Pablo Picasso à Vauvenargues

Alain Paire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur le flanc nord de la montagne Sainte-Victoire, le site de Vauvenargues et la présence de Pablo Picasso qui s'y trouve enterré, dévoilent l'histoire d'un village niché entre deux pentes et d'un éperon rocheux où fut construit un château médiéval pour partie transformé en gentilhommière. Illustré par des photographies de Marcel Coen, David Douglas Duncan, Hélène Parmelin et Bernard Plossu, ce livre évoque également la trajectoire d'un auteur de maximes et d'essais philosophiques prématurément disparu, Luc de Clapiers marquis de Vauvenargues. Enfin, les excursions qui permettent de rejoindre le Pic des Mouches et la Croix de Provence, le court séjour au château du peintre le plus célèbre du XXe siècle et l'ouverture au public pendant l'été 2009, montrent à quel point cette demeure reste fascinante.

Par Alain Paire
Chez Arnaud Bizalion Editeur

|

Auteur

Alain Paire

Editeur

Arnaud Bizalion Editeur

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pablo Picasso à Vauvenargues par Alain Paire

Commenter ce livre

 

Pablo Picasso à Vauvenargues

Alain Paire

Paru le 24/03/2026

103 pages

Arnaud Bizalion Editeur

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369802235
9782369802235
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.