Pablo Picasso à Vauvenargues

Sur le flanc nord de la montagne Sainte-Victoire, le site de Vauvenargues et la présence de Pablo Picasso qui s'y trouve enterré, dévoilent l'histoire d'un village niché entre deux pentes et d'un éperon rocheux où fut construit un château médiéval pour partie transformé en gentilhommière. Illustré par des photographies de Marcel Coen, David Douglas Duncan, Hélène Parmelin et Bernard Plossu, ce livre évoque également la trajectoire d'un auteur de maximes et d'essais philosophiques prématurément disparu, Luc de Clapiers marquis de Vauvenargues. Enfin, les excursions qui permettent de rejoindre le Pic des Mouches et la Croix de Provence, le court séjour au château du peintre le plus célèbre du XXe siècle et l'ouverture au public pendant l'été 2009, montrent à quel point cette demeure reste fascinante.