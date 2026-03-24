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La face cachée de Kim Jong-un

Seong-Chang Cheong

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Derrière les images de propagande, se dessine la logique d'un pouvoir où la légitimité du chef et la stratégie d'Etat s'enracinent dans l'histoire intime et dynastique de la famille Kim. "La face cachée de Kim Jong-un : politique et stratégie du dirigeant nord-coréen" propose une lecture approfondie et minutieuse du pouvoir nord-coréen, fondée sur une documentation abondante et des entretiens de première main. La première partie explore l'homme derrière le dirigeant : son enfance, ses années d'étude en Suisse, son environnement familial et le processus de désignation qui l'a propulsé au rang de successeur dans un système où la légitimité se transmet comme un héritage sacré. La seconde partie s'attache à décrypter la mécanique interne du régime : la politique de terreur et de direction unique, les purges sanglantes, la gestion du personnel, mais aussi la construction d'une image de " leader proche du peuple " et la redéfinition du discours idéologique pour s'adapter aux contraintes internes et internationales du 21e siècle. Enfin, la troisième partie analyse la stratégie d'Etat : la consolidation du statut de puissance nucléaire et balistique, la diplomatie ambivalente avec les Etats-Unis, et les nouvelles orientations d'un régime qui cherche à durer malgré l'isolement de la communauté internationale. L'ouvrage se conclut sur une réflexion prospective : la place croissante de Kim Ju-ae, fille du dirigeant, dans la propagande du régime, et la possibilité d'une quatrième génération de succession. S'appuyant sur des sources internes et une connaissance fine du système nord-coréen, Cheong Seong-chang livre ici une synthèse rare, rigoureuse et très détaillée sur le dirigeant actuel : un regard neuf sur un pouvoir où la survie du régime, la légitimité du chef et la stratégie d'Etat ne font qu'un.

Par Seong-Chang Cheong
Chez Atelier des Cahiers

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Auteur

Seong-Chang Cheong

Editeur

Atelier des Cahiers

Genre

Géopolitique

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La face cachée de Kim Jong-un

Seong-Chang Cheong trad. Alexandre Haym

Paru le 09/04/2026

368 pages

Atelier des Cahiers

22,00 €

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