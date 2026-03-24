Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Le Guide des plantes sauvages

Marie-Christine Lemayeur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des rivages méditerranéens aux sommets alpins, partez à la découverte d'un patrimoine naturel exceptionnel ! Avec près de 275 plantes répertoriées, ce guide pratique offre un très bel éventail de la riche flore des Alpes-Maritimes, le département français qui abrite la plus grande diversité végétale, de la criste marine qui fréquente le littoral à la saxifrage à feuilles opposées capable de pousser en haute altitude. Abondamment illustré de photographies détaillées, ce livre permet une reconnaissance facile des plantes grâce aux descriptions claires et accessibles à tous, même aux débutants, et de savoir dans quels types de lieux les observer. Le petit plus ludique et instructif : des anecdotes pour chaque plante, usages traditionnels, croyances qui les entourent, particularités et même, pour certaines d'entre elles, de délicieuses recettes à réaliser.

Par Marie-Christine Lemayeur
Chez Mémoires millénaires Editions

|

Auteur

Marie-Christine Lemayeur

Editeur

Mémoires millénaires Editions

Genre

Jardinage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Guide des plantes sauvages par Marie-Christine Lemayeur

Commenter ce livre

 

Le Guide des plantes sauvages

Marie-Christine Lemayeur

Paru le 24/03/2026

256 pages

Mémoires millénaires Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487329089
9782487329089
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.