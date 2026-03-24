Le Guide des plantes sauvages

Des rivages méditerranéens aux sommets alpins, partez à la découverte d'un patrimoine naturel exceptionnel ! Avec près de 275 plantes répertoriées, ce guide pratique offre un très bel éventail de la riche flore des Alpes-Maritimes, le département français qui abrite la plus grande diversité végétale, de la criste marine qui fréquente le littoral à la saxifrage à feuilles opposées capable de pousser en haute altitude. Abondamment illustré de photographies détaillées, ce livre permet une reconnaissance facile des plantes grâce aux descriptions claires et accessibles à tous, même aux débutants, et de savoir dans quels types de lieux les observer. Le petit plus ludique et instructif : des anecdotes pour chaque plante, usages traditionnels, croyances qui les entourent, particularités et même, pour certaines d'entre elles, de délicieuses recettes à réaliser.