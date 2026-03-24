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Musée des Robinsons

Philippe Coudray, Jean-Luc Coudray

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Si Robinson Crusoe est un mythe, de véritables robinsons ont bel et bien existé. Ce livre rassemble pour la première fois les récits de ces naufragés qui ont survécu pendant plusieurs années sur des îles désertes. En dévoilant les histoires de ces robinsons involontaires mais aussi de robinsons qui se sont isolés volontairement, cet ouvrage explore des expériences humaines hors du commun. L'île déserte symbolise un monde vierge comme à l'aube de l'humanité. La situation de l'homme isolé, contraint à une survie tant physique que psychologique, séduit par son caractère absolu et par la pureté des situations rencontrées. Les robinsons vivent à la fois l'enfer et le paradis, expérimentant les rudes conditions de la survie et l'exaltation d'un retour aux origines. L'ouvrage se conclut par un hommage à Alain Bombard, ce naufragé volontaire dont l'exemple a sauvé des milliers de vie.

Par Philippe Coudray, Jean-Luc Coudray
Chez Zeraq (Editions)

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Auteur

Philippe Coudray, Jean-Luc Coudray

Editeur

Zeraq (Editions)

Genre

Récits de mer

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Musée des Robinsons

Philippe Coudray, Jean-Luc Coudray

Paru le 24/03/2026

154 pages

Zeraq (Editions)

24,90 €

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Scannez le code barre 9782487147065
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