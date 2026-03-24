Flairer la présence, marquer ses limites puis se tenir proche et grogner, Se Renifler quasi bestial pourrait être la genèse d'une rencontre où, au milieu de la frayeur et des corps vacillants, les sens se sont enchainés et les instincts brûlés. Une façon d'approcher, peut-être, et de tâter l'abord de l'autre dans ses contours. Le texte coule ou s'explose sur lui-même dans une tentative de figurer les prémices d'un langage sensible conçu par une animalité. Alternant silences et mugissements, corps, langues, feux, se déplient dans une voix beuglante. De là, de petits déchirements originels se succèdent, entre gestes et bêtes tapies. Dans un retour à un archaïsme du lien, ce livre choisit de tenter la mise de l'animalité. Pour cela, une langue mise en pièces, explosée dans une sorte de stase venant dire l'impossibilité du langage à transcrire mugissements, habitus et instincts, et qui échappent aux définitions, comme aux individus. Ramenés à cette primitivité qu'elles n'ont sans doute jamais tout à fait perdue, les voix s'entendent ici de loin ou au contraire de très très près, comme l'animal s'approche de son congénère, les sens en éveil, en contact premier avec l'environnement qui l'entoure.