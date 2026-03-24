Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Se Renifler quasi bestial

Fanny Lambert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Flairer la présence, marquer ses limites puis se tenir proche et grogner, Se Renifler quasi bestial pourrait être la genèse d'une rencontre où, au milieu de la frayeur et des corps vacillants, les sens se sont enchainés et les instincts brûlés. Une façon d'approcher, peut-être, et de tâter l'abord de l'autre dans ses contours. Le texte coule ou s'explose sur lui-même dans une tentative de figurer les prémices d'un langage sensible conçu par une animalité. Alternant silences et mugissements, corps, langues, feux, se déplient dans une voix beuglante. De là, de petits déchirements originels se succèdent, entre gestes et bêtes tapies. Dans un retour à un archaïsme du lien, ce livre choisit de tenter la mise de l'animalité. Pour cela, une langue mise en pièces, explosée dans une sorte de stase venant dire l'impossibilité du langage à transcrire mugissements, habitus et instincts, et qui échappent aux définitions, comme aux individus. Ramenés à cette primitivité qu'elles n'ont sans doute jamais tout à fait perdue, les voix s'entendent ici de loin ou au contraire de très très près, comme l'animal s'approche de son congénère, les sens en éveil, en contact premier avec l'environnement qui l'entoure.

Par Fanny Lambert
Chez MF éditions

|

Auteur

Fanny Lambert

Editeur

MF éditions

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Se Renifler quasi bestial par Fanny Lambert

Commenter ce livre

 

Se Renifler quasi bestial

Fanny Lambert

Paru le 24/03/2026

64 pages

MF éditions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378041083
9782378041083
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.