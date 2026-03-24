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La décroissance

Serge Latouche, Serge Latouche

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Face au rouleau compresseur d'une mégamachine du mensonge à la main des entrepreneurs du chaos et des grands prédateurs, le projet décroissant peut sembler dérisoire et le combat pour la vérité perdu d'avance. A ceci près que l'histoire donne de nombreux exemples de l'échec des entreprises monstrueuses fondées sur l'hubris et la démesure qui finissent par se fracasser contre le mur du réel. Dans cet ouvrage, Serge Latouche présente le champ d'action de la décroissance comme métapolitique, car c'est à la société civile de mettre en oeuvre un rapport de force qui poussera le politique à prendre les décisions conformes à ses aspirations. Aussi revient-il sur les questions sociétales, comme la démocratie, le bien commun et les biens communs, l'économie sociale et solidaire ou la laïcité à l'aune du projet de la décroissance.

Par Serge Latouche, Serge Latouche
Chez Editions Victoires

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Auteur

Serge Latouche, Serge Latouche

Editeur

Editions Victoires

Genre

Economie (essai)

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La décroissance

Serge Latouche, Serge Latouche

Paru le 24/03/2026

176 pages

Editions Victoires

19,90 €

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