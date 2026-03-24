Face au rouleau compresseur d'une mégamachine du mensonge à la main des entrepreneurs du chaos et des grands prédateurs, le projet décroissant peut sembler dérisoire et le combat pour la vérité perdu d'avance. A ceci près que l'histoire donne de nombreux exemples de l'échec des entreprises monstrueuses fondées sur l'hubris et la démesure qui finissent par se fracasser contre le mur du réel. Dans cet ouvrage, Serge Latouche présente le champ d'action de la décroissance comme métapolitique, car c'est à la société civile de mettre en oeuvre un rapport de force qui poussera le politique à prendre les décisions conformes à ses aspirations. Aussi revient-il sur les questions sociétales, comme la démocratie, le bien commun et les biens communs, l'économie sociale et solidaire ou la laïcité à l'aune du projet de la décroissance.