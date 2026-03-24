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Droit de l'Intelligence artificielle

Sabine Marcellin

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L'intelligence artificielle (IA) fait déjà partie de votre quotidien. Elle améliore les services et génère des risques. Ces technologies complexes nécessitent de grands volumes de données et s'accompagnent d'erreurs, de biais et d'hallucinations. Vous êtes curieux des règles du jeu comme citoyen, professionnel de l'IA ou du droit ou futur professionnel. Sans excès d'optimisme ni de catastrophisme, vous vous interrogez sur le cadre juridique de l'IA, les règles qui existent déjà et celles qui devraient exister. Quels sont les outils normatifs ? S'appuyant sur son expérience de juriste dans les technologies, Sabine Marcellin synthétise les textes complexes, comme l'Al Act européen, pour en faciliter la compréhension et l'application pratique. Elle explore également les approches des grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine et l'Europe, et les enjeux sectoriels, de l'agriculture à la santé, des transports aux métiers du droit et plus largement du monde du travail. Ce livre, à la fois précis et accessible, propose des analyses, des exemples concrets et des références pour approfondir votre réflexion sur le cadre juridique de l'intelligence artificielle.

Par Sabine Marcellin
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Sabine Marcellin

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Multimédia

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Droit de l'Intelligence artificielle

Sabine Marcellin

Paru le 07/04/2026

224 pages

Gualino Editeur

31,00 €

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