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La comptabilité publique territoriale, norme M57

Monique Calvi

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Cet ouvrage offre une introduction complète à la comptabilité des collectivités territoriales appliquant la norme M57. Le référentiel M57 a été généralisé le 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Il définit les règles et les méthodes à suivre pour la comptabilité et la gestion budgétaire des collectivités territoriales françaises, ainsi que de leurs établissements publics administratifs et vise à uniformiser et à standardiser les pratiques comptables et budgétaires afin d'assurer la transparence, la fiabilité et la comparabilité des informations financières produites par ces entités publiques. La loi de finances pour 2024 et l'ordonnance du 12 juin 2025 imposent à toutes les collectivités locales de présenter leur Compte Financier Unique (CFU) pour l'exercice budgétaire 2026. Cette obligation acte la généralisation d'un dispositif expérimenté depuis 2019, désormais largement adopté par les collectivités. L'objectif : produire un document unique, commun à l'ordonnateur et au comptable, facilitant la compréhension des finances locales. Pour illustrer la mise en oeuvre du référentiel M57 dans des situations réelles rencontrées par les collectivités territoriales, l'auteur propose des exemples concrets et 7 cas d'application. Les corrigés détaillés aideront les lecteurs à mieux comprendre les concepts et à s'entrainer à appliquer le référentiel M57 de manière correcte et efficace. Public : Etudiants de cursus universitaires de droit public, d'administration publique et de gestion d collectivités territoriales ; Etudiants préparant les concours de la fonction publique territoriale de catégorie A (cadre) et d catégorie B (rédacteur) ; Professionnels et élus des collectivités.

Par Monique Calvi
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Monique Calvi

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Fonction publique

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La comptabilité publique territoriale, norme M57

Monique Calvi

Paru le 17/03/2026

248 pages

Gualino Editeur

25,00 €

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