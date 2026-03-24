Lenore Kandel (1932-2009) est une poétesse américaine associée au mouvement Beat et à la contre-culture dans les années 1960 à San Francisco. Elle est proche de plusieurs écrivains Beat comme Allen Ginsberg ou Jack Kerouac qui fait d'elle l'un des personnages de son roman "Big Sur" . Elle participe aussi aux activités des Diggers. Elle est l'auteure du fameux "Love Book" , ensemble de poèmes qui sera saisi fin 1966 pour son caractère "pornographique" et objet d'un long procès, mais c'est aussi ce qui lui conféra un succès immédiat. En 1967 sort " Alchimie du mot" , puis elle écrit de nombreux poèmes qui ne seront pas publiés avant 2012. Lenore Kandel fut une femme libre qui parla de sexe sans filtre mais qui ne peut se réduire à cet aspect. Sa poésie est aussi un appel à la liberté sans faille.