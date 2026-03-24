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Alchimie du mot

Lenore Kandel

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Lenore Kandel (1932-2009) est une poétesse américaine associée au mouvement Beat et à la contre-culture dans les années 1960 à San Francisco. Elle est proche de plusieurs écrivains Beat comme Allen Ginsberg ou Jack Kerouac qui fait d'elle l'un des personnages de son roman "Big Sur" . Elle participe aussi aux activités des Diggers. Elle est l'auteure du fameux "Love Book" , ensemble de poèmes qui sera saisi fin 1966 pour son caractère "pornographique" et objet d'un long procès, mais c'est aussi ce qui lui conféra un succès immédiat. En 1967 sort " Alchimie du mot" , puis elle écrit de nombreux poèmes qui ne seront pas publiés avant 2012. Lenore Kandel fut une femme libre qui parla de sexe sans filtre mais qui ne peut se réduire à cet aspect. Sa poésie est aussi un appel à la liberté sans faille.

Par Lenore Kandel
Chez Le Réalgar

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Auteur

Lenore Kandel

Editeur

Le Réalgar

Genre

Poésie

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Alchimie du mot

Lenore Kandel trad. Marie Schermesser

Paru le 24/03/2026

256 pages

Le Réalgar

25,00 €

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Scannez le code barre 9782487708143
9782487708143
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