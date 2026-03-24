Ce manuel tout-en-un s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'éléments de culture générale et d'une méthodologie en vue d'une épreuve sur un sujet d'ordre général. L'épreuve de dissertation de culture générale a pour objectif d'évaluer chez les candidats les capacités de réflexion et d'argumentation, appuyées sur la lecture de grands textes. Ce sont ces deux caractéristiques qui ont guidé l'écriture de ce livre pédagogique, composé de chapitres sur diverses thématiques (questions politiques, économiques, sociales et sociétales, culture, histoire, religion, éthique, droit, Etat, utopie, société, échange, travail, technique et art). Chaque chapitre thématique présente une même structure : un cours, un questionnaire qui permet de vérifier l'acquis des connaissances du cours (avec corrigé), une dissertation rédigée de type concours ou un plan détaillé, une liste de questionnements et autres sujets possibles. On trouvera également, en fin d'ouvrage : un glossaire des termes principaux, une bibliographie d'auteurs majeurs. L'auteur, Hubert Borde, doyen honoraire de la Faculté de philosophie de l'ICT (Toulouse), docteur en philosophie de l'université de Sorbonne-Paris IV, enseigne la culture générale et les sciences sociales à Paris.