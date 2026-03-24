Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Culture générale

Hubert Borde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce manuel tout-en-un s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'éléments de culture générale et d'une méthodologie en vue d'une épreuve sur un sujet d'ordre général. L'épreuve de dissertation de culture générale a pour objectif d'évaluer chez les candidats les capacités de réflexion et d'argumentation, appuyées sur la lecture de grands textes. Ce sont ces deux caractéristiques qui ont guidé l'écriture de ce livre pédagogique, composé de chapitres sur diverses thématiques (questions politiques, économiques, sociales et sociétales, culture, histoire, religion, éthique, droit, Etat, utopie, société, échange, travail, technique et art). Chaque chapitre thématique présente une même structure : un cours, un questionnaire qui permet de vérifier l'acquis des connaissances du cours (avec corrigé), une dissertation rédigée de type concours ou un plan détaillé, une liste de questionnements et autres sujets possibles. On trouvera également, en fin d'ouvrage : un glossaire des termes principaux, une bibliographie d'auteurs majeurs. L'auteur, Hubert Borde, doyen honoraire de la Faculté de philosophie de l'ICT (Toulouse), docteur en philosophie de l'université de Sorbonne-Paris IV, enseigne la culture générale et les sciences sociales à Paris.

Par Hubert Borde
Chez Ellipses

|

Auteur

Hubert Borde

Editeur

Ellipses

Genre

Culture générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Culture générale par Hubert Borde

Commenter ce livre

 

Culture générale

Hubert Borde

Paru le 24/03/2026

418 pages

Ellipses

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340113855
9782340113855
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.