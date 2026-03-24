Le vocabulaire au TOEIC et au TOEFL est un ouvrage qui s'adresse aussi bien aux professionnels de l'entreprise et salariés qu'aux étudiants et particuliers. L'ouvrage se compose de deux volets : - une présentation méthodologique du TOEIC et du TOEFL, pour comprendre les attentes et stratégies de ces certifications internationales ; - 33 chapitres de vocabulaire thématique, répartis en 4 parties, associant textes authentiques pour la compréhension, exercices variés et corrigés, traductions, QCM, expressions idiomatiques et listes lexicales ciblées pour fixer les acquis essentiels et pratiquer son expression. Conçu selon la méthode en spirale favorisant la mémorisation, il propose aussi des précisions grammaticales, des distinctions morphologiques et les variantes entre anglais britannique et américain. Le lexique sélectionné correspond, en outre, aux exigences des certifications en anglais.