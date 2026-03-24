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#Essais

Droit des obligations - CRFPA - Examen national

Nathalie Blanc, Mathias Latina, Denis Mazeaud

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A propos de l'ouvrage Cet ouvrage est consacré à l'épreuve phare de l'examen d'accès dans un CRFPA, le droit des obligations. Tous les candidats passent obligatoirement cette épreuve, quelle que soit l'épreuve de spécialité qu'ils choississent en complément. Cette épreuve est généralement une consultation juridique (cas pratique) mais elle peut prendre aussi la forme d'un commentaire d'arrêt. Toutes les matières au programme de cette matière sont reprises dans l'ouvrage : - contrats et autres sources des obliagtions - responsabilité civile - régime général de l'obligation - preuves Points forts - L'épreuve reine de l'examen d'accès au CRFPA dans la collection dédiée - Comprend des cas pratiques et des focus sur des questions d'actualité ou des points de difficulté

Par Nathalie Blanc, Mathias Latina, Denis Mazeaud
Chez LGDJ

|

Auteur

Nathalie Blanc, Mathias Latina, Denis Mazeaud

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

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Droit des obligations - CRFPA - Examen national

Nathalie Blanc, Mathias Latina, Denis Mazeaud

Paru le 07/04/2026

700 pages

LGDJ

40,00 €

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Scannez le code barre 9782275163697
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