C'est dans le détail des choses, le surgissement des amitiés et celui, inattendu, de la danse que Simon, trentenaire à la vie ordinaire et à la sensibilité puissante, redécouvre une impensable liberté. Sous ses pas et les nôtres se dessine une fable enchanteresse. Le sel de la vie de Simon, c'est l'amitié : avec son alter ego Sebastião, avec Amandine, Olimpia ou Marco, avec le lac qui forme son horizon, le vieux hêtre du quartier ou un verre d'eau pétillante. Divorcé depuis peu, sans enfants, rouage d'une société au système nerveux saturé, il trouve dans ces liens la seule source de sens à son existence. Jusqu'à ce que la perte de son emploi face à l'écran ne l'oblige à affronter la question : que fait-il de sa vie ? Est-ce que l'inutile peut être un métier ? Au lieu d'un grand vide, Simon découvre la danse et, à travers elle, un territoire vaste, nouveau, qui était pourtant toujours à portée de main, dans le "dedans des choses" , comme le reflet d'un héron sur un étang gelé. Construit à la façon d'une improvisation collective, ce roman d'une vivacité jubilatoire, attentif à l'infime, évoque un renouvellement de soi, les pieds sur terre. Sa langue donne voix à une mystérieuse présence amie, farouche et dense dans le monde, qui nous invite à en prendre soin. Matthieu Ruf écrit et danse, seul et en collectif. Il a notamment publié "Percussions" (Prix Georges-Nicole 2016), "Seconde nature" (2018), qu'il a porté sur scène, et "Le Jour des silures" (2023), coécrit avec trois ami·es. Il anime des sessions de danse-improvisation et des scènes ouvertes, et vit au bord du Léman. "Le Héron et son double" est son deuxième roman solo.