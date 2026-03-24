Le poète silencieux

Clara est une étudiante insouciante, jusqu'au jour où son univers bascule. Un mystérieux tueur rôde sur le campus, signant ses crimes d'un triangle inversé. Malik, brillant, mais insaisissable, l'entraîne dans un jeu dangereux où la passion et la manipulation s'entrelacent. Entre désirs et secrets, jusqu'où pourra-t-elle faire confiance à ce jeune homme dont elle ignore tout ? Quand l'amour devient un piège, le danger se cache dans chaque regard, chaque silence. Plongez dans ce thriller romantique où rien n'est jamais ce qu'il semble être.