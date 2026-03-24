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Le poète silencieux

C.N. Ferry

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Clara est une étudiante insouciante, jusqu'au jour où son univers bascule. Un mystérieux tueur rôde sur le campus, signant ses crimes d'un triangle inversé. Malik, brillant, mais insaisissable, l'entraîne dans un jeu dangereux où la passion et la manipulation s'entrelacent. Entre désirs et secrets, jusqu'où pourra-t-elle faire confiance à ce jeune homme dont elle ignore tout ? Quand l'amour devient un piège, le danger se cache dans chaque regard, chaque silence. Plongez dans ce thriller romantique où rien n'est jamais ce qu'il semble être.

Par C.N. Ferry
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

C.N. Ferry

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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Le poète silencieux

C.N. Ferry

Paru le 24/03/2026

380 pages

Editions Sharon Kena

21,00 €

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Scannez le code barre 9782819113522
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