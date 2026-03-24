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#Roman francophone

Shalom Jésus

Valérie Rodrigue

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Sarah est une petite fille issue d'une famille juive d'Algérie. Elle arrive en France en 1962, lors de l'Indépendance, et ses parents s'installent à Grenoble. Elle se fait des copains à la Communale comme au collège, mais contrairement à eux, elle ne va pas à la messe le dimanche. La doxa familiale est très présente. Nous sommes entre les guerres des Six-jours, celle du Kippour et le raid d'Entebbe et l'émergence des actes terroristes palestiniens désormais sur le sol européen. Dans la famille de Sarah, et chez les Cohen, leurs amis, on prend parti. Carole Cohen entraîne Sarah dans un camp d'été des Jeunesses Juives. A la dure. Pour lui donner des envies d'Alyah. Ses parents ne fêtent pas Kippour, mais Noël. Personne ne lui a parlé de Dieu, mais Sarah, elle, lui parle. Il y a au moins quelqu'un qui l'écoute, elle qui grandit dans le "ferme ta gueule". Résultat : Sarah a surtout envie de sortir du judaïsme qui lui colle à la peau. Elle fugue à Paris. Travaille sur les métiers de la mort, part en reportage à Prague. Elle y a la révélation dans l'église de l'Enfant Jésus. En cire, tête bouclée de baigneur, sur un piédestal en argent, il porte une robe en velours de soie rouge grenat et un manteau d'hermine. C'est le récit d'une conversion du judaïsme au catholicisme. Tourner le dos à Hashem, accueillir Jésus. "Tu veux des obsèques catholiques. Tu veux ton cercueil dans l'église et un prêtre en aube blanche et dorée. Tu veux de l'encens, de l'orgue et Grand Papa du ciel".

Par Valérie Rodrigue
Chez Erick Bonnier

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Auteur

Valérie Rodrigue

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Littérature française

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Shalom Jésus

Valérie Rodrigue

Paru le 24/03/2026

200 pages

Erick Bonnier

19,00 €

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