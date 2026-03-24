Le dessin du bonhomme ou de la personne est considéré comme une manifestation de l'intelligence (Goodenough, 1926, 1956), un témoignage du schéma corporel ou de l'image du corps et plus largement de la personnalité du dessinateur et de ses troubles psychologiques (Machover, 1949). Les tests d'intelligence (comme le test du bonhomme de Goodenough) sont fondés sur la grille conceptuelle de la psychologie cognitive et les réponses de l'enfant prennent leur sens en référence à cette grille. Ils demandent des réponses quantifiables dont la signification psychologique ressort d'un étalonnage. Les épreuves projectives (comme le dessin de la personne de Machover) sont fondées sur la grille conceptuelle de la psychanalyse et les réponses de l'enfant sont interprétées en référence à cette grille. Elles demandent des réponses qualitatives dont la signification dépend de l'interprétation du psychologue. Le dessin du bonhomme ou de la personne sera au centre de ce livre, moins sur la façon dont l'enfant le dessine que sur son utilisation dans l'examen psychologique de l'enfant. Dans la batterie de tests dont dispose le psychologue, le test du bonhomme de Goodenough et le test de la personne de Machover ont-ils une utilitéâ? Permettent-ils d'évaluer, même grossièrement, l'intelligence d'un enfant, de repérer d'un côté les enfants déficients intellectuels et de l'autre les enfants à haut potentiel intellectuelâ? Le dessin du bonhomme est-il un bon témoin de la construction du schéma corporel de l'enfantâ? Le test de la personne donne-t-il des indications fiables sur l'image du corps et/ou l'estime de soi d'un enfantâ? Permet-il de diagnostiquer un trouble psychologique ou un traumatisme sexuel chez un enfantâ? Au fil des chapitres, nous définissons les concepts généraux en jeu (l'intelligence et sa mesure, le schéma corporel ou l'image du corps et son évaluation, la projection, l'interprétation et les tests projectifs de dessin), puis nous présentons des résultats expérimentaux publiés depuis près d'un siècle et susceptibles de valider ou d'invalider l'utilité des tests de la personne chez l'enfant. En mauvais auteur de roman policier, nous révélons dès le début la clé de l'énigme : l'utilité des tests utilisant le dessin de la personne avec des enfants est faible, voire nulle. Mais cela ne signifie pas qu'il faut jeter le bébé bonhomme avec l'eau du bain...