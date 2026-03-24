Là où souffle le vent

Paradoxalement, et même si à elle seule elle ne peut pas tout, la poésie est sans doute un des moyens les plus appropriés pour porter secours à la vérité. Parce que la poésie n'affirme rien, n'assigne à rien ni personne une place définitive, et offre de par son champ interprétatif un espace de liberté au coeur duquel la nuance est reine. Et c'est au coeur de cet espace, qui n'induit pas que toute évidence soit contestée au nom d'une conception partiale de la liberté, qu'une idée de la vérité peut émerger. A leur façon discrète, les images de Bernard Descamps s'emploient à cette tâche. Dominique A