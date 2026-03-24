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Là où souffle le vent

Dominique A, Bernard Descamps

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Paradoxalement, et même si à elle seule elle ne peut pas tout, la poésie est sans doute un des moyens les plus appropriés pour porter secours à la vérité. Parce que la poésie n'affirme rien, n'assigne à rien ni personne une place définitive, et offre de par son champ interprétatif un espace de liberté au coeur duquel la nuance est reine. Et c'est au coeur de cet espace, qui n'induit pas que toute évidence soit contestée au nom d'une conception partiale de la liberté, qu'une idée de la vérité peut émerger. A leur façon discrète, les images de Bernard Descamps s'emploient à cette tâche. Dominique A

Par Dominique A, Bernard Descamps
Chez Filigranes Editions

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Auteur

Dominique A, Bernard Descamps

Editeur

Filigranes Editions

Genre

Thèmes photo

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Là où souffle le vent

Dominique A, Bernard Descamps

Paru le 24/03/2026

96 pages

Filigranes Editions

15,00 €

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Scannez le code barre 9782350466637
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