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#Roman francophone

L'Homme de la forêt

Laurent Graff

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En entrant en forêt, Han tourne le dos à un monde qui le réduisait à un état de mutilé. Il tourne le dos pour faire face. Dans la forêt, il va se rééduquer, réapprendre l'usage et le plaisir des sens, marcher dans les pas de la vie au lieu de marcher au pas d'une existence mécanique désincarnée. Il va revoir toute sa grammaire, reconsidérer la nature et la fonction des choses. Vivre en forêt est une immersion totale, une plongée physique et symbolique au sein des éléments, un bain de nativité. C'est un milieu où rien n'est au centre, surtout pas l'homme. Anton, l'enfant perdu, incarne le fils rêvé, porteur d'espoir, par qui pourra se faire la transmission. Il est aussi un double-enfant qui offre un retour à l'innocence et tend un miroir. Han le prend sous son aile pour lui enseigner la vie primaire et primordiale de la forêt, avant de le rendre au monde.

Par Laurent Graff
Chez Les Cailloux

|

Auteur

Laurent Graff

Editeur

Les Cailloux

Genre

Littérature française

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L'Homme de la forêt

Laurent Graff

Paru le 24/03/2026

72 pages

Les Cailloux

13,00 €

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