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La complainte du matelas

Claire Fourier

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La complainte du matelas emprunte son titre à la première séquence d'un livre qui est un recueil de saynètes, sensations, observations, réflexions, pensées, minuscules dialogues, ce qu'on appelait autrefois des Mélanges, aujourd'hui des short cuts, comme disait le cinéaste Robert Altmann. Ce pourquoi La complainte du matelas pourrait s'intituler M. S. S. H. , Médical Soul Surgical Hospital en modifiant un peu le titre du célèbre film M. A. S. H. fait de séquences qui s'entrechoquent, se télescopent pour évoquer le quotidien aussi comique que tragique d'un Médical Army Surgical Hospital - séquences auxquelles le cinéaste donne une fluidité de source. La complainte du matelas, c'est pareillement l'hôpital de l'âme. Dans un livre plein de santé, on brasse les expériences, on pleure ou pleurniche, on s'emporte, on s'apaise, on se moque, on soupire, on rit, on remet d'aplomb les âmes blessées et éplorées avant qu'elles repartent au combat : à la struggle for life. "Le jeu de la vie est dur à jouer" , dit un personnage du film et pourraient dire, non moins souriants, les personnages de La complainte du matelas.

Par Claire Fourier
Chez Tinbad

|

Auteur

Claire Fourier

Editeur

Tinbad

Genre

Littérature française

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La complainte du matelas

Claire Fourier

Paru le 24/03/2026

230 pages

Tinbad

22,00 €

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