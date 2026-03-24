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La ville est un roman

Thierry Paquot

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La ville romanesque ? Depuis le milieu du XIXe siècle l'urbanisation affecte toutes les sociétés et les écrivains en témoignent. La Terre est devenue urbaine et d'innombrables romans en révèlent le pourquoi... La ville s'enveloppe de mystères pour mieux attirer à elle toute une population composite, ce qui réjouit les auteurs qui y trouvent matière à intrigues. Il leur suffit d'observer une ville pour y saisir toute une société, ses travers, ses désirs, ses illusions, ses paysages, ses sentiments, ses émotions et autres transports... La ville comme révélateur des caractères de ses habitants et aussi d'une époque. De Zola à Annie Ernaux, les romans et récits balisent la géohistoire des villes, villes qui progressivement se fondent en un urbain diffus, l'après-ville. Là, l'écriture révèle l'imaginaire de territoires inédits soumis à de nouvelles ségrégations et exclusions...

Par Thierry Paquot
Chez Editions Etérotopia

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Auteur

Thierry Paquot

Editeur

Editions Etérotopia

Genre

Critique

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La ville est un roman

Thierry Paquot

Paru le 09/04/2026

136 pages

Editions Etérotopia

16,00 €

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Scannez le code barre 9791093250816
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