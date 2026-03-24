Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Blush

Bulle Solvet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Salomé a quarante-cinq ans et se rend à Rotterdam rencontrer un fournisseur qui chine pour elle pour son magasin déco parisien. Elle ne l'a jamais vu. Il a vingt ans de moins qu'elle. La veille du rendez-vous, elle rencontre une vieille tsigane qui lui tend une fiole mystérieuse. Un peu de vague à l'âme, un miroir un peu désagréable, le corps qui grince, cette ride du lion qui prend trop de place ce soir : le lendemain matin, Salomé a 20 ans de moins. Hugo et Salomé vont s'aimer follement mais la réalité va prendre le dessus. 25 ans ? Quarante-cinq ans ? Bien dans le style de l'auteure, ce roman : drôle, bourré de codes actuels, parisien branché, féminin, est aussi une réflexion que l'on se pose sur l'âge, la maturité, la séduction chez les femmes à partir de la quarantaine. On lit d'une traite ce roman, emmenés par la dynamique et séduit par l'originalité, l'humour, la dérision, la caricature, sans oublier de se demander si on le boirait cet élixir de jouvence... pour une nuit ou pour la vie ?

Par Bulle Solvet
Chez Lazare et Capucine

|

Auteur

Bulle Solvet

Editeur

Lazare et Capucine

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blush par Bulle Solvet

Commenter ce livre

 

Blush

Bulle Solvet

Paru le 24/03/2026

130 pages

Lazare et Capucine

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494773325
9782494773325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.