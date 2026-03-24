Salomé a quarante-cinq ans et se rend à Rotterdam rencontrer un fournisseur qui chine pour elle pour son magasin déco parisien. Elle ne l'a jamais vu. Il a vingt ans de moins qu'elle. La veille du rendez-vous, elle rencontre une vieille tsigane qui lui tend une fiole mystérieuse. Un peu de vague à l'âme, un miroir un peu désagréable, le corps qui grince, cette ride du lion qui prend trop de place ce soir : le lendemain matin, Salomé a 20 ans de moins. Hugo et Salomé vont s'aimer follement mais la réalité va prendre le dessus. 25 ans ? Quarante-cinq ans ? Bien dans le style de l'auteure, ce roman : drôle, bourré de codes actuels, parisien branché, féminin, est aussi une réflexion que l'on se pose sur l'âge, la maturité, la séduction chez les femmes à partir de la quarantaine. On lit d'une traite ce roman, emmenés par la dynamique et séduit par l'originalité, l'humour, la dérision, la caricature, sans oublier de se demander si on le boirait cet élixir de jouvence... pour une nuit ou pour la vie ?