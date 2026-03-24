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#Roman francophone

Fernando

Klavdia Antonova

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" Je m'appelle Fernando, j'ai 33 ans, et je suis une star du X... à la retraite. A " Au sommet de sa carrière, Fernando voit son outil de travail tomber brutalement en panne. Contraint de se reconvertir et de se reconstruire, il découvre l'univers codifié et absurde d'une grande entreprise et croise le chemin d'Adélina, brillante directrice au tempérament redoutable. Lorsque ses amis -A un geek obsessionnel, un comptable dépressif et un commercial hédoniste - tentent de lui venir en aide, ils l'entraînent malgré lui dans une affaire rocambolesque aux conséquences inattendues. Avec humour, tendresse et une ironie mordante, Klavdia Antonova signe une comédie romantique contemporaine où satire du monde moderne et quête de dignité s'entrelacent. Un roman vif, impertinent et profondément humain.

Par Klavdia Antonova
Chez Aethalidès

|

Auteur

Klavdia Antonova

Editeur

Aethalidès

Genre

Comédie romantique et humorist

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Fernando

Klavdia Antonova

Paru le 24/03/2026

248 pages

Aethalidès

19,00 €

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Scannez le code barre 9782491517656
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