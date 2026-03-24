" Je m'appelle Fernando, j'ai 33 ans, et je suis une star du X... à la retraite. A " Au sommet de sa carrière, Fernando voit son outil de travail tomber brutalement en panne. Contraint de se reconvertir et de se reconstruire, il découvre l'univers codifié et absurde d'une grande entreprise et croise le chemin d'Adélina, brillante directrice au tempérament redoutable. Lorsque ses amis -A un geek obsessionnel, un comptable dépressif et un commercial hédoniste - tentent de lui venir en aide, ils l'entraînent malgré lui dans une affaire rocambolesque aux conséquences inattendues. Avec humour, tendresse et une ironie mordante, Klavdia Antonova signe une comédie romantique contemporaine où satire du monde moderne et quête de dignité s'entrelacent. Un roman vif, impertinent et profondément humain.