Chambre Obscura

Cette anthologie augmentée regroupe un ensemble de poèmes reprenant la trame des livres publiés par Sandra Moussempès depuis une trentaine d'années, d'Exercices d'incendie en 1994 (son premier livre) à Sauvons l'ennemie en 2025 (son dernier). Les poèmes ne sont pas repris de façon chronologique ni par ouvrages, mais réagencés dans une cohérence et un ordre nouveaux, brouillant ainsi volontairement les pistes tout en les réajustant. Un ensemble de vingt poèmes récents, tous inédits, Installations fantômes, parachève ce parcours original. Dans une seconde partie, des contributeurices viennent décentrer-éclairer autrement les poèmes dans des postfaces mouvantes, empruntant à des formes diverses : article universitaire, lettre, collage, acte de colloque, poème, texte miroir, fragments reconstitués, essai. Johan Faerber, Anne Malaprade, Liliane Giraudon, Lenaïg Cariou, Bastien Gallet, Richard Blin et Carrie Chappell développent chacun·e une perspective singulière et différente sur son travail. Enfin, une anthologie sonore, disponible via un lien numérique, est intégrée à la fin du livre : l'album "Cassandre phonographiée", bande son dématérialisée de onze titres incluant quatre audio-poèmes inédits.