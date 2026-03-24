Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Chambre Obscura

Sandra Moussempès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette anthologie augmentée regroupe un ensemble de poèmes reprenant la trame des livres publiés par Sandra Moussempès depuis une trentaine d'années, d'Exercices d'incendie en 1994 (son premier livre) à Sauvons l'ennemie en 2025 (son dernier). Les poèmes ne sont pas repris de façon chronologique ni par ouvrages, mais réagencés dans une cohérence et un ordre nouveaux, brouillant ainsi volontairement les pistes tout en les réajustant. Un ensemble de vingt poèmes récents, tous inédits, Installations fantômes, parachève ce parcours original. Dans une seconde partie, des contributeurices viennent décentrer-éclairer autrement les poèmes dans des postfaces mouvantes, empruntant à des formes diverses : article universitaire, lettre, collage, acte de colloque, poème, texte miroir, fragments reconstitués, essai. Johan Faerber, Anne Malaprade, Liliane Giraudon, Lenaïg Cariou, Bastien Gallet, Richard Blin et Carrie Chappell développent chacun·e une perspective singulière et différente sur son travail. Enfin, une anthologie sonore, disponible via un lien numérique, est intégrée à la fin du livre : l'album "Cassandre phonographiée", bande son dématérialisée de onze titres incluant quatre audio-poèmes inédits.

Par Sandra Moussempès
Chez MF éditions

|

Auteur

Sandra Moussempès

Editeur

MF éditions

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chambre Obscura par Sandra Moussempès

Commenter ce livre

 

Chambre Obscura

Sandra Moussempès

Paru le 09/04/2026

276 pages

MF éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378041021
9782378041021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.