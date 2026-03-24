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Introduction aux religions monothéistes - Le manuel

Olivier Bobineau, Marc Petel

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Quelles sont les différences entre les religions monothéistes et les autres ? Jésus a-t-il existé historiquement ? Que dit vraiment Marx de la religion ? Le judaïsme est-il une religion politique ? L'islam renvoie-t-il réellement à une soumission du croyant ? Le christianisme n'est-il qu'une religion d'amour ? Que pensent d'ailleurs Tocqueville, Weber et Durkheim de la religion ? Que nous disent les prophètes de l'Ancien Testament ? Comment expliquer la radicalisation religieuse ? Pourquoi des guerres de Religion ? Qu'est-ce au fond que la laïcité ? Pourquoi nos contemporains sont-ils en quête de sens ? Telles sont, parmi tant d'autres, les questions traitées par cet ouvrage, fruit de plus de trente années de travaux et de lectures, au plus près des études contemporaines de sociologie, de philosophie, d'histoire et d'anthropologie religieuses. Un manuel essentiel pour comprendre les tenants et aboutissants des trois religions monothéistes ! Un manuel fondamental pour saisir la géopolitique mondiale et notre actualité! Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent dépasser les idées reçues, confronter les discours traditionnels aux apports de la recherche, et comprendre les enjeux sociaux, politiques et symboliques portés par les religions. Accessible sans sacrifier la rigueur, il invite à penser la religion non comme un bloc figé, niais comme un phénomène vivant, pluriel et en constante évolution.

Par Olivier Bobineau, Marc Petel
Chez Ellipses

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Auteur

Olivier Bobineau, Marc Petel

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire des religions

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Introduction aux religions monothéistes - Le manuel

Olivier Bobineau, Marc Petel

Paru le 24/03/2026

220 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340114166
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