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La grammaire au TOEIC et au TOEFL

Stéphane Sitayeb

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La grammaire au TOEIC et au TOEFL est un ouvrage destiné aussi bien aux professionnels et salariés qu'aux étudiants ou particuliers désireux d'obtenir une certification internationale attestant de leur niveau d'anglais Conçu pour allier efficacité et pédagogie, ce manuel s'articule autour de trois volets complémentaires : - une méthodologie claire et détaillée du TOEIC et du TOEFL, afin de comprendre les attendus et stratégies de ces certifications ; - une grammaire de l'anglais en 14 chapitres, construite selon les compétences langagières exigées par les jurys et nourrie d'exemples authentiques et traduits ; - un volet pratique proposant de nombreux exercices de compréhension et d'expression écrites, de niveaux variés (de A2 à C2), systématiquement accompagnés de leur corrigé. Fruit d'une expérience riche de l'enseignement, l'ouvrage adopte une approche à la fois normative et traductionnelle, pour corriger en profondeur les erreurs récurrentes des francophones et renforcer la maîtrise active de la langue. Les exercices, inspirés des formats TOEIC/TOEFL, favorisent la mémorisation et préparent directement aux épreuves de certification. Enfin, 7 annexes indispensables complètent l'ensemble : connecteurs logiques, faux amis, verbes irréguliers, phrasal verbs, pronoms relatifs, abréviations, règles de ponctuation, etc.

Par Stéphane Sitayeb
Chez Ellipses

|

Auteur

Stéphane Sitayeb

Editeur

Ellipses

Genre

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

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La grammaire au TOEIC et au TOEFL

Stéphane Sitayeb

Paru le 24/03/2026

270 pages

Ellipses

24,00 €

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Scannez le code barre 9782340113756
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