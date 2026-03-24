Focus sur les principales mesures fiscales pour les particuliers et les entreprises Pour endiguer un déficit public record, les mesures de sobriété fiscale proposées par le gouvernement sont nombreuses : gel des pensions de retraite, impôt temporaire pour les plus fortunés, surtaxe pour les grandes entreprises, rabotage de l'avantage fiscal des LMNP, report de la suppression de la CVAE... Cette nouvelle édition fait un tour d'horizon des mesures phares de la loi de finances pour 2025. Points forts - En 48 pages, les principales mesures fiscales pour 2025 - Permet de comprendre les grands principes de la fiscalité en France - Le point sur les principales mesures pour les particuliers et les entreprises