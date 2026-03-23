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#Imaginaire

Raphaël

Céline Guffroy

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"L'amour n'est pas une science ; il n'obéit à aucune raison scientifique et agit sans distinction, que l'on soit un humain, un démon ou même un ange". Dans un monde où la frontière entre le Bien et le Mal est plus floue que jamais, Raphaël n'a jamais été aussi proche de découvrir le remède ultime contre le virus qui ronge les anges. Avec l'aide d'Alexis, il se lance dans une quête désespérée pour sauver ceux qu'il aime. Mais tout bascule lorsque Bélial, un démon capable de contrôler les contaminés, est libéré de sa prison, menaçant de réduire en cendres tous leurs efforts. Malgré le chaos ambiant, Raphaël, avec le soutien indéfectible de Michaël, Gabriel, Uriel et Azraël, réussit à élaborer un antidote. Mais le temps presse : le Paradis et même Dieu sont en péril face à l'ascension de Bélial et son armée de créatures déchues. Raphaël parviendra-t-il à stopper cette menace avant qu'il ne soit trop tard ? Saura-t-il allier science et foi pour défendre le monde des vivants et celui des anges ? #Ange #Démon #Virus Ce tome clôt la série Coeur d'Archange.

Par Céline Guffroy
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Céline Guffroy

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Raphaël

Céline Guffroy

Paru le 23/03/2026

284 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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Scannez le code barre 9791038168664
9791038168664
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