Prendre ses quartiers dans sa ville, dans des contrées lointaines, parmi ses frères humains. Dans la banlieue des jours se rejoignent le présent, la mémoire et l'imaginaire, les choses et les gens observés avec une curiosité teintée d'humour, des souvenirs ressaisis à hauteur d'enfance, l'amitié fidèle des vivants et des morts. L'écho des tragédies du monde n'interdit pas les étonnements du quotidien. Et que pèsent les vieux os quand rayonne la présence solaire d'une femme aimée ?