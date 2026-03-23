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#Roman francophone

Prendre ses quartiers

Carmelo Virone

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Prendre ses quartiers dans sa ville, dans des contrées lointaines, parmi ses frères humains. Dans la banlieue des jours se rejoignent le présent, la mémoire et l'imaginaire, les choses et les gens observés avec une curiosité teintée d'humour, des souvenirs ressaisis à hauteur d'enfance, l'amitié fidèle des vivants et des morts. L'écho des tragédies du monde n'interdit pas les étonnements du quotidien. Et que pèsent les vieux os quand rayonne la présence solaire d'une femme aimée ?

Par Carmelo Virone
Chez Editions l'herbe qui tremble

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Auteur

Carmelo Virone

Editeur

Editions l'herbe qui tremble

Genre

Poésie

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Prendre ses quartiers

Carmelo Virone

Paru le 23/03/2026

108 pages

Editions l'herbe qui tremble

16,00 €

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Scannez le code barre 9782488229173
9782488229173
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