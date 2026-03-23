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Cahier d'exercices Grevisse CE2

Amandine de Freitas-Valdant, De freitas-valdant Amandine

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Pour un entrainement progressif et autonome - Tous les domaines de l'étude la langue : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. - Des mémos visuels avec des exemples pour accompagner l'élève. - Des exercices classés par compétence. - Des unités aux thématiques variées pour motiver les élèves : arts, histoire, géographie, EMC... - Des énoncés progressifs (, , ) pour faciliter la différenciation et encourager les élèves à aller plus loin. - Des bilans réguliers et des défis ludiques. Le + classe équipée : - La version numérique enseignant avec : - une dictée pour chaque unité. - les corrigés au clic. Sous réserve d'un équipement de 15 cahiers papier minimum. Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.

Par Amandine de Freitas-Valdant, De freitas-valdant Amandine
Chez Magnard

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Auteur

Amandine de Freitas-Valdant, De freitas-valdant Amandine

Editeur

Magnard

Genre

Français CE2

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Cahier d'exercices Grevisse CE2

Amandine de Freitas-Valdant, De freitas-valdant Amandine

Paru le 05/03/2026

80 pages

Magnard

6,50 €

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