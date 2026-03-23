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Le repaire des sorcières

Kelly St Clare, Clare kelly St

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Je n'ai jamais voulu ce trône. Mais le roi démon approche, et je n'ai plus le temps de douter. Si je tombe, ils tomberont tous. Un pendentif, une pierre, un poignard et la toge d'une morte ont décidé de mon destin. Aujourd'hui, plus de trois cents mages comptent sur moi pour les sauver d'un roi démon redoutable. Son influence gagne du terrain. Sa magie gangrène les Monts Enfouis et sème la discorde au sein du coven. Et moi, je m'accroche à un trône dont je n'ai jamais voulu. Pendant que le coven vacille, Wild et moi faisons face à un nouveau mystère : notre rituel s'est interrompu sans raison et, si nous ne découvrons pas pourquoi, nous risquons de mourir avant même que les démons n'attaquent. #Sorcières #Magie #Démons

Par Kelly St Clare, Clare kelly St
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kelly St Clare, Clare kelly St

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le repaire des sorcières

Kelly St Clare, Clare kelly St

Paru le 23/03/2026

536 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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Scannez le code barre 9791038142855
9791038142855
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