Le repaire des sorcières

Je n'ai jamais voulu ce trône. Mais le roi démon approche, et je n'ai plus le temps de douter. Si je tombe, ils tomberont tous. Un pendentif, une pierre, un poignard et la toge d'une morte ont décidé de mon destin. Aujourd'hui, plus de trois cents mages comptent sur moi pour les sauver d'un roi démon redoutable. Son influence gagne du terrain. Sa magie gangrène les Monts Enfouis et sème la discorde au sein du coven. Et moi, je m'accroche à un trône dont je n'ai jamais voulu. Pendant que le coven vacille, Wild et moi faisons face à un nouveau mystère : notre rituel s'est interrompu sans raison et, si nous ne découvrons pas pourquoi, nous risquons de mourir avant même que les démons n'attaquent. #Sorcières #Magie #Démons